ASKF'de yeni dönem

Bugün gerçekleştirilen Çorum Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Olağan Genel Kurulu'nda yeni başkanı Ferhat Arıcı oldu.

Buhara Evler Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen genel kurulda Arıcı 120 oy ile başkan seçildi. Diğer aday Rumi Ispanak ise 72 oyda kaldı.

ASKF’nin yeni yönetiminde olan isimler şöyle;

Ömer Yağlıdere, Necat Yazıcı, Mehmet Arduç, Sadık Tahir Bıyıkoğlu, Cumhur Sevinç, Mesut Çetinoğlu, Ali Karabıyık, Kemal Çamdal, Mustafa Yüksel, Şahin Güler, Ömer Faruk Yetim.

Denetim Kurulu: Hayri Özdemir, Sinan Avşar, Alaattin Attar Hacıismailoğlu.

Konfederasyon delegeleri: Ferhat Arıcı, Hilal Kiraz, Ömer Yağlıdere, Necat Yazıcı, Mehmet Ardıç, Sinan Duman.

Onur Kurulu: Ahmet Aksu, İsmail Yağbat, Nadir Solak.