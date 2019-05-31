ASKF Şampiyon’u kutladı

YÜKSEL BASAR

Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Çorum yönetimi, Yeni Çorumspor Kulüp Başkanı Fatih Özcan’a tebrik ziyaretinde bulundu. Kulüp tesislerinde gerçekleşen ziyarette, ASKF İl Başkanı Sefer Kurtaran ile yönetim kurulu üyeleri de yer aldı.

Sportif Direktör Hamit Işık ve Kulüp Menajeri Oğuzhan Yalçın ve Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Ercan’ın da hazır bulundukları ziyarette, ASKF İL Başkanı Sefer Kurtaran, 24 Mayıs’ta Adana’da oynanan final maçını kazanarak Yeni Çorumspor’un isminin 2. Lig’e yazdırılmasından dolayı duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Bu şampiyonluğun ilimiz adına son derece önemli bir başarı olduğunun altını çizen Kurtaran , “Yıllardır özlemini çektiğimiz şampiyonluğun yaşanmasında emeği geçen başta Kulüp Başkanı Sayın Fatih Özcan bey olmak üzere emeği geçen herkesi tebrik ediyoruz. Bizler bu başarılar devamının geleceğine yürekten inanıyoruz. İnşallah bundan sonraki süreçte takımımızı çok daha iyi noktalarda göreceğiz. Bu şampiyonluk kupası ile sadece takımımız değil ASKF olarak bizler İl Temsilciliğimiz ve tüm futbolun paydaşları lig atlamıştır’ dedi.

Kulüp Başkanı Fatih Özcan ise, bu nazik ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, ASKF İL Başkanı Sefer Kurtaran ve diğer yönetim kurulu üyelerine teşekkür etti.