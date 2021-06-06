ASKF’den Çimentospor’a ziyaret

HARUN AKKAYA

Çorum Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu BAL maçları öncesi Çorum temsilcilerini ziyaret geleneğini Çimentospor ile sürdürdü.

Çarşamba günü oynanacak maçlarla başlayacak Bölgesel Amatör Lig’de ilimizi temsil edecek olan Çimentospor’un antrenmanını ziyaret eden ASKF Başkanı Sefer Kurtaran ve Yönetim Kurulu üyeleri başarı dileklerinde bulundular.

Ziyaret sırasında futbolculara bir konuşma yapan ASKF Başkanı Sefer Kurtaran, tüm dünya gibi futbolunda zor bir dönemden geçtiğini pandemi nedeni ile yaşanan sıkıntıların her kesimi etkilediğini belirterek; ‘Bunlar arasında en fazla etkilenenlerden biriside amatör futbol oldu.Zor şartlar altında gelinen bu noktada Çimentospor’a ilimizi temsil edeceği ligde başarılar diliyorum. Gerçekten zor bir dönemde oynanacak maçlarda bizlerde ASKF olarak üzerimize düşeni yapmanın çabası ve gayreti içindeyiz. Bu zorlukları aşma noktasında üzerimize düşeni yaptık ve bundan sonrada yapmaya devam edeceğiz. Dileğim ve temennim sakatlıklız bir sezonu en güzel şekilde tamamlamanız. Tüm amatör spor camiası olarak sizlerin yanındayız’ dedi.

Çimentospor Sportif Direktörü Hüseyin Ulusoy ise ASKF yönetimine ziyaretinden ve desteğinden dolayı teşekkür etti. Başkan Kurtaran ziyaret sonunda Çimentospor’a tatlı ikram etti.