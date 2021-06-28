Ata Sporu Güreş’i Koruma Derneği’nden renkli tanıtım

HALİL ÖZTÜRK

Ata Sporu Güreşi Koruma ve Yaşatma Derneği tarafından organize edilen projenin finali renkli ve yoğun bir katılımla yapıldı.

Altınkaya Arena’da düzenlenen törene AK Parti MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan, Milletvekili Erol Kavuncu, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Vali Yardımcısı Murat Çağrı Erdinç, Ak Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Mehmet Tahtasız, Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Agan Karapıcak, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Bektaşş, çok sayıda daire ve kurum müdürü, mahalle muhtarları dernek yönetimi, güreş camiasının önde gelen isimleri minik güreşçiler ve aileleri ile çok sayıda davetli katıldı.

Tören İstiklal Marşı ve Saygı Duruşunun ardından Kuran- Kerim tilaveti ile dua ile başladı. Törende daha sonra dernek faaliyetlerinin anlatıldığı slayt gösterisi ve güreşçi yemini ile devam etti. Ardından törene katılan davetlerinin konuşmalarının ardından U 11 ve U 13 milli takım seçmelerinde dereceye giren güreşçilerin ödül töreni ve projeye katkı verenlere plaket töreni ile devam eden programın ilk bölümü toplu hatıra fotoğrafı ile sona erdi.

Toplantının ikinci bölümünde ise Dernek Faaliyetleri ve hazırlanan projenin son durumu hakkında dernek yöneticileri tarafından güreşçiler ve ailelerine bilgilendirme yapıldı.

Güncelleme Tarihi: 28 Haziran 2021, 17:56