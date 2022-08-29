Atakan Cangöz sakatlandı

HALİL ÖZTÜRK

Çorum FK’da Şanlıurfaspor maçının ilk dakikalarında sakatlanan Atakan Cangöz sedye ile sahayı terk etti.

Maça ilk onbirde başlayan Atakan rakibi ile girdiği pozisyonda sakatlandı. Sahada yapılan ilk tedavisinin ardından sedye ile oyundan çıkan Atakan Cangöz yerini Ali’ye bıraktı.

Sportif Direktör Muhammed Fettahoğlu Atakan’ın tedavisine başlandığını ancak sakatlık durumu ile net konuşmanın zor olduğunu söyledi. Fettahoğlu Atakan’ın bugün çekilecek MR sonucuna göre durumunun netlik kazanacağını söyledi.