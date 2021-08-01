Atik, taktiği ezberletiyor

HARUN AKKAYA

Çorum FK yeni sezon hazırlıklarının ikinci etabını cumartesi günü dinlenerek geçirirken pazar günü yaptığı çift antrenmanla sürdürdü.

Kendi tesislerinde yeni sezonun ikinci etap hazırlıklarını sürdüren kırmızı siyahlılar pazar günü yapmayı planladığı piknik Çatak Mesire alanında Belediye tarafından düzenlenen çadır kampı nedeni ile ertelendi.

Teknik Direktör Aykan Atik de bugün futbolculara izin verdi.

Kırmızı Siyahlı takım dün ise iki antrenman yaptı. Sabah saat 10’da tesis sahasındaki antrenmana sakatlıkları nedeni ile Hasan, umut ve Kıvanç katılmayarak fizyoterapist yönetiminde özel program dahilinde çalıştılar.

Topla teknik ve dayanıklılık geçirmeye yönelik bu çalışmada Teknik Direktör Aykan Atik sık sık futbolculara uyarılarda bulunarak istediklerini sahaya uygulamalarını istedi. Oldukça tempolu geçen bu çalışmanın son bölümünde taktik antrenmanla tamamlandı.

Çorum FK günün ikinci çalışmasını ise saat 18.00’da yine tesis sahasında yaptı.

Teknik Direktör Aykan Atik bu çalışmada da yeni sezon oynayacakları oyun taktiği üzerinde durdu. Kırmızı Siyahlılar bugün yapacakları çift antrenmanla yeni sezon hazırlıklarını sürdürecekler.