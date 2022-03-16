Atılımspor’dan MMA’da dokuz birincilik beş ikincilik

HALİL ÖZTÜRK

Atılım Spor Center sporcuları Ankara’da yapılan MMA Ogfa Sporring Organizasyonunda dokuz birincilik beş ikincilik kazandılar.

Çorum’un ilk ve tek resmi MMA (Karışık Dövüş Sanatları Kulübü) Atılım Spor Center sporcuları Ankara Sincan’da 13 Mart pazar günü yapılan ve 10 ilden 85 erkek 20 bayan sporcunun mücadele ettiği MMA Ogfa Sparring Organizasyonunda antrenörleri Fatih Saltan yönetiminde katılan sporculardan Eymen Kayra Keçeci, Batuhan Utku Keçeci, Çağatay Şahin, Furkan Şahin, Furkan Su, Bulut Özcan, Tahsin Değirmenci, Ramazan Berat Alataş ve Nazım Sayındı rakiplerini yenerek birinciliği kazanırken Mehmet Yalçınkaya, Duran Can İn, Sefa Bozkurt, Nehir Yıldız ve Gülbahar Onan.

Atılım Spor Center Başkanı Fatih Saltan ve kulüp antrenörü aynı zamanda MMA İl Temsilcisi Burak Şahin Keçeci, Sincan’da yapılan müsabakaların sporcuları için çok iyi bir tecrübe olduğunu belirterek elde edilen derecelerden mutlu olduğunu ve çalışmalarının ara vermeden devam edeceğini söyledi.