Atletizm 6. Bayrak Yarışı yarın yapılacak

YÜKSEL BASAR

Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından düzenlenen 6. Bayrak Takım yarışmaları yarın Toki Atletizm sahasında yapılacak.

Atletizm İl Temsilcisi Kemal Topgül daha önce 23 Nisan’da yapılması planlanan yarışmaların pandemi nedeni ile ertelendiğini ve bgün yapılacağını söyledi.

Yarışmaların U 12, U 14, U 16 ve U 18 yaşlarında olmak üzere dört ayrı kategoride kız ve erkeklerde yapıcağını belirterek bu yarışmalar sonunda grup müsabakalarında Çorum’u temsil edecek takımların belirleneceğini söyledi. Yarışmalarda U 12 takımında 5x60 bayrak koşusu, 5x durarak uzun atlama ve 1 kiloluk sağlık topu atma yarışmaları yapılacak. U 18 kategorisinde ise 5x80 metre bayrak, uzun atlama ve sağlık topu atma, 16 takımlarında 4x100 bayrak koşusu, uzun atlama ve 3 kiloluk sağlık topu atma, U 18 takımlarında ise 4x100 bayrak yarışı, uzun atlama ve 4x800 metre karma bayrak koşusu kategorilerinde yarışmalar yapılacak. Beş kişiden oluşan karma takımlar iki kız ve üç erkek veya üç kız iki erkekden oluşacak.

Üçer kategoride yapılacak olan yarışmalar sonunda yapılacak puanlamanın ardından takım sıralamaları belli olacak.

Her dört kategoride de takımlar sıralamasında birinci olanlar Çorum’u grup merkezinde temsil etmeye hak kazanacaklar.