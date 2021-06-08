Atletizm Hakem Kursu açılacak

Çorum’da Atletizm Hakem kursu açılacak. Atletizm İl Temsilcisi Kemal Topgül 17-20 Haziran tarihleri arasında açılacak kursa başvuruların devam ettiğini söyledi.

Atletizm Hakem Kursu açılacak

HALİL ÖZTÜRK
Çorum’da Atletizm Hakem kursu açılacak. Atletizm İl Temsilcisi Kemal Topgül 17-20 Haziran tarihleri arasında açılacak kursa başvuruların devam ettiğini söyledi.

İl Temsilcisi Kemal Topgül, Federasyon tarafından görevlendirelecek hocaların gözetiminde 17-20 Haziran tarihleri arasında yapılacak kursa katılmak isteyenleren Federasyon sitesinden başvuru yapabileceklerini belirterek ‘Sistemde belirtilen evrakları doldurarak seminere terfi sınavına girecek olanlar 100 lira, hakem adaylarının ise 50 TL ücreti belirtilen hesaba yatırmaları gerekiyor. Kurs hakkında detaylı bilgi almak isteyenler bana 05364631580 nolu telefondan ulaşabilirler. Başvuruları 16 Haziran  çarşamba gününe kadar kabul edilecek’ dedi.

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