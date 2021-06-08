HALİL ÖZTÜRK

Çorum’da Atletizm Hakem kursu açılacak. Atletizm İl Temsilcisi Kemal Topgül 17-20 Haziran tarihleri arasında açılacak kursa başvuruların devam ettiğini söyledi.

İl Temsilcisi Kemal Topgül, Federasyon tarafından görevlendirelecek hocaların gözetiminde 17-20 Haziran tarihleri arasında yapılacak kursa katılmak isteyenleren Federasyon sitesinden başvuru yapabileceklerini belirterek ‘Sistemde belirtilen evrakları doldurarak seminere terfi sınavına girecek olanlar 100 lira, hakem adaylarının ise 50 TL ücreti belirtilen hesaba yatırmaları gerekiyor. Kurs hakkında detaylı bilgi almak isteyenler bana 05364631580 nolu telefondan ulaşabilirler. Başvuruları 16 Haziran çarşamba gününe kadar kabul edilecek’ dedi.