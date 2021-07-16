Atletizm’de umut veren başarı

HALİL ÖZTÜRK

Atletizm Federasyonu tarafından Naili Moran Yaş Grupları U 16 Atletizm Festivali 28-29 Temmuz tarihlerinde Türkiye genelinde 12 ilde yapıldı.

Çorum Atletizm Takımı Trabzon’da katıldığı yarışmalarda iki sporcu kürsüye çıkmayı başardı.

Trabzon Atletizm pistinde yapılan yarışmalara 11 ilden 185 sporcu katıldı. Çorum Gençlik Spor İl Müdürlüğü Atletizm Antrenörü Onur Çağlan yönetiminde bu organiseye katılan Çorumlu sporculardan Irmak Anar 2009 doğumlularda 60 metrede birinci 1500 metrede ikinci ve uzun atlamada birinci olarak genel sıralamada bölge üçüncülüğünü kazandı.

2009 doğumlu bayanlarda Feyza Ceren Ardıç 60 metrede üçüncü, uzun atlamada birinci ve yüksek atlamada ikinci olurkan genel sıralamada ise üçüncülüğü kazandı. 2009 doğumlu erkeklerde Kemal Emre Sucu 60 metrede ikinci uzun atlamada ve yüksek atlamada birinci genel sıralamada ise bölge ikincisi olmayı başardı. Aynı kategoride Ömer Karadereli 60 metrede birinci uzun atlamada ve yüksek atlamada ikinci genel sıralamada ise üçüncü oldu.

Atletizm Antrenörü Onur Çaylan Bölge festivalinde sporcularının gösterdiği performansın son derece mutluluk verici olduğunu belirterek çalışmaya devam ederek önümüzdeki yarışmalarda Çorum’a daha iyi temsil edeceklerine inandığını söyledi.