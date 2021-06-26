Avrupa Şampiyonası’na Çorumlular damga vurdu

HALİL ÖZTÜRK

Almanya’da yapılacak Gençler Avrupa Güreş Şampiyonası’nda milli takım kafilesinde yedi Çorumlu isim bulunuyor.

28 Haziran’da başlayacak ve 4 Temmuz’da sona erecek olan Avrupa Güreş Şampiyonası’nda aynı zamanda Çorum Güreş İl Temsilcisi ve serbest güreş milli takım teknik direktörü Ruşen Çetin, serbest güreş milli takımında antrenör Fevzi Çakmar, Grekoromen stilde aynı zamanda Çorum Belediyesi Gençlikspor antrenörü Çelebi Bayır aynı kulüpten sporcuları Tansel Can Örtücü ve Samet Yaldırın ile yine öğrencisi Ankara TKİ adına güreşen Mert İlbars bulunuyor. Şampiyonada ülkemizden görev yapacak dört hakemden birisi ise Murat İnan.

Dortmunt kentinde yapılacak olan Avrupa Şampiyonasında pazartesi günü serbest stil müsabakaları ile başlayacak heyecan pazar günü grekoromen stil ile sona erecek.