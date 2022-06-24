Avrupa üçüncüsü Karabuğa’ya ödül

HALİL ÖZTÜRK

Avrupa üçüncüsü milli güreşçiye İskilip’de karşılama ve ödül töreni düzenlendi.

Romanya’nın Bükreş kentinde yapılan U 17 Avrupa Serbest Güreş Şampiyonası’nda 51 kiloda milli mayoyu giyen ve üçüncü olarak bronz madalya kazanan Belediye İskilipspor güreşçisi Mustafa Karabuğa ve milli takım antrenörü Adem Uysal ilçede törenle karşılandı.

İlçeye girişinde araç turu atan Avrupa üçüncüsü milli güreşçi daha sonra Belediye önünde Başkan Ali Sülük, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Şevket Akkocaoğlu ile mili güreşçinin ailesi ve arkadaşları katıldılar.

Karşalamanın ardından Meclis Toplantı Salonu’nda ödül töreninde konuşan İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük güreş branşında ilçemizi ve ülkemize kazandırdıkları madalyaların haklı gurururu yaşadıklarını söyledi.

Belediye olarak spora büyük önem verdiklerini güreş branşında ise İskilip’in her zaman şampiyonlar çıkardığını belirten Başkan Sülük ‘Bu şampiyonlara yenilerini eklediğimiz için son derece mutluyum. Avrupa Güreş Şampiyonasında üçüncü olarak bronz madalya kazanan Mustafa kardeşimiz milli mayoyu ilk kez giydiği böyle bir önemli turnuvada elde ettiği başarı gerçekten çok değerli. Ben kendisini ve onları yetiştiren antrenörümüz Adem Uysal hocamızı tebrik ediyorum. İnanıyorumki onlar gelecekte ilçemizi ve ülkemizi çok daha büyük başarılar kazandıracaklardır’ dedi.

Tören sonunda Ali Sülük Avrupa üçüncüsü milli güreşçiyi ödüllendirdi ve başarılarının devamını diledi.