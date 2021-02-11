Ayağa kalkma zamanı

HALİL ÖZTÜRK

Çorum FK pazar günü Afyonspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını dün yaptığı çalışma ile sürdürdü. Kırmızı Siyahlı takımda morallerin çok bozuk olduğu gözlendi. Ligin ikinci yarısında alınan iki mağlubiyet ve play-off yarışından uzaklaşmanın ardından Başkan Fatih Özcan’ında yaptığı toplantıdaki sert uyarıların ardından morallerin çok bozuk olması dikkat çekti.

Sezona iddialı başlayan ancak bir türlü istikrarı yakalayamayan Çorum FK’da bozulan morallerin biran önce topanlanması gerekiyor. Yarışın devam ettiği bu dönemde geçmişten gereken dersleri alarak önüne bakmak zorunda olan futbolcuların biran önce toparlanması gerekiyor.

Sezonun kalan haftalarında hedeften kopmamak ve müçadeleyi son maça kadar taşımak için kırmızı siyahlı takım futbolcuların yıkıldıkları yerden ayağa kalkarak yola devam etmeleri gerekiyor.

Teknik Direktör İsmet Taşdemir yönetimindeki antrenman ısınma koşusunun ardından kısa mesafeli çabukluk ve koordinasyon hareketleri ile başladı. Daha sonra geçişli beşe iki yaptıran Teknik Direktör ardından da kanat varyosyanları üzerinde durdu. Kanat oyuncularına orta forvet ve orta saha oyuncularına ise gol vuruşu çalıştıran İsmet Taşdemir son bölümde ise yedişerli üç takıma oyun oynattı.

Üç takımdan ikisi yarı sahada çift kale yaparken diğer takım düz koşu yaptı. Dönüşümlü olarak oynanan bu taktik çalışma ile kırmızı siyahlılar günü tamamladılar. Teknik Heyetin hafta sonuna kadar takımı moral ve motivasyon olarak toparlamaya çalışacağı Afyonspor maçına kadar bunun devam etmesi bekleniyor.

Kırmızı Siyahlı takım Afyonspor maçının hazırlıklarını bugün yapacağı antrenmanla sürdürecek.