Ayka Enerji sahibi Kadir Yüksel’den kutlama ziyareti

HALİL ÖZTÜRK

Yeni Çorumspor’un şampiyonluğunu tebrik etmek için Başkan Fatih Özcan ve yönetim kurulu üyelerine ziyaretler devam ediyor. Dün ziyaret edenler arasında Çorum sevdalısı ve Çorumspor’un her zaman destekcisi olan Ayka Enerji sahibi Kadir Yüksel kırmızı siyahlı kulüp başkanı Fatih Özcan, Sportif Direktör Hamit Işık, Kulüp Menajeri Oğuzhan Yalçın ve yönetim kurulu üyesi Salim Koldaş’ı ziyaret etti.

Kırmızı Siyahlı takımın Adana’da oynadığı final maçına gitmek isteyen taraftarlar için beş araç tahsis ederek en büyük katmıyı veren isimlerden birisi olan Kadir Yüksel Çorum’un gerçek yerinin en az PTT 1. Lig olduğuna işaret etti. Mevcut yönetimin bunu da başaracak bilgi ve beceriye sahip olduğunun altını çizen Yüksel, Kırmızı-Siyahlı yönetime yeni sezonda da başarı dileklerinde bulundu. Kulüp Başkanı Fatih Özcan ise, AYKA Enerji sahibi Kadir Yüksel’e nazik ziyareti ve kendilerine olan ilgilerinden dolayı teşekkür etti.

Güncelleme Tarihi: 31 Mayıs 2019, 10:07