Ayrılıklarda karar haftası

HALİL ÖZTÜRK

Çorum FK’da ayrılmak isteyen futbolcularla ilgili kararın bu hafta içinde netleşmesi ve ayrılmak isteyen ve mali vecibesini yerine getiren isimlerle yolların ayrılması bekleniyor.

İlk yarının son haftasında Afyonspor maçının ardından Başkan Fatih Özcan ve 2. Başkan Mustafa Şeker’in görevi bırakmaları ve şirketi satlığa çıkarma kararlarının ardından yaşanan süreç sonunda kadroda bulunan futbolculardan bir bölümü ayrılmak istediklerini Sportif Direktörlük görevine getirilen Yakup Ateş’e iletmişlerde.

Bu isimlerden Salih Zafer ve Seçgin Getbay belirlenen bonservis ücretlerini kulübe getirerek sözleşmeleri fesh edilmişti. Seçgin Getbay Bodrumspor, Salih Zafer ise Iğdırspor ile anlaşmıştı. Bu isimler dışında başka ayrılık isteğinde bulunan isimler olduğu ancak istenen bonservis bedeli yüksek olduğu için ayrılıklar olmamıştı.

İkinci yarının ilk maçında Diyarbekirspor maçındaki kötü futbol ve alınan mağlubiyetin ardından ayrılık sürecine hız verildiği öğrenildi.

Sportif Direktör Yakup Ateş ve Teknik Direktör Ergün Penbe’nin dün uzun süren bir toplantı sonunda bu sorunun çözüme kavuşturulması ve kafa olarak kopan isimlerin takıma zarar vermesinin önüne geçilmesi konusunda bir dizi karar alındı.

Yapılan bu görüşmenin ardından bugün toplanacak olan kırmızı siyahlı takımda ayrılmak isteyen futbolculardan mali vecibeleri yerine getirerek biran önce ayrılmaları aksi takdirde farklı kurallar getirileceğinin bildirilmesi bekleniyor.

Diyarbekirspor maçından sonra bu sorunu çözmeye kararlı olan Ateş ve Pembe’nin hafta içinde ayrılmak isteyen futbolcularla ilgili son kararlarını vermesi bekleniyor. Ayrılık isteyen futbolcu sayısının 2-3 olması bekleniyor.

Güncelleme Tarihi: 17 Ocak 2022, 19:07