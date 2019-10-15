Bahri Hoca’yı hiç böyle görmediniz

HARUN AKKAYA

Yeni Çorumspor Teknik Direktörü Bahri Kayayı hiç böyle görmediniz. Gerçekten bırakın atılan golün ardından kazanılan maçtan sonra bile soğukkanlılığını hiç kaybetmeyen Bahri Kaya Hacettepe maçında atılan üçüncü golden sonra böyle coşku içinde sevindi. Tecrübeli teknik adam diğer yedek kulübesindeki futbolcularla birlikte saha içine girerek üçüncü golün sevincini yaşadı ve ardından da futbolcularla birlikte sevincini sürdürdü.