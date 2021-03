Bahri Kaya Fethiyespor’da

HALİL ÖZTÜRK

Çorum FK’ya şampiyonluk sevinci yaşatan Bahri Kaya 3. Lig 2. Grup'ta 44 puanla lider olan Fethiyespor ile anlaştı.

Sezona Teknik Direktör Mesut Toros ile başlayan hafta içinde iç sahada alınan Tepecikspor beraberliğinin ardından yollarını karşılıklı anlaşarak ayıran Fethiyespor tecrübeli hoca Bahri Kaya ile anlaştı.

Fethiyespor Başkanı Esat Bakırcı ve yönetim kurulu üyeleri Yat Classic Hotel'de Bahri Kaya ile yaptıkları görüşmede yola Kaya ile devam etme kararı aldı. Başkan Esat Bakırcı, Mesut Toros'a Fethiyespor'a verdiği emeklerinden dolayı teşekkür edip 'Bundan böyle Bahri Kaya hocamızla yolumuza devam edeceğiz' dedi. Fethiyespor'un yeni Teknik Direktörü Bahri Kaya da 'Fethiyespor'un hedefe ulaşabilmesi için futbolcularımızla 10 hafta yoğun bir gayret sarf edeceğiz' ifadelerini kullandı.

Teknik Direktör Bahri Kaya kariyerinde ÇorumFK, Uşakspor, Sarıyer, Şanlıurfaspor, Boluspor, Giresunspor, Diyarbakırspor ve Adanaspor gibi takımları çalıştırdı. 63 yaşındaki Fethiyespor yeni Teknik Direktörü Bahri Kaya, lacivert beyazlı takımda bazı eski oyuncularının yer aldığını belirtti.

Fethiyespor Başkanı Esat Bakırcı yaptığı açıklamada, “ Öncellikle kulübümüze büyük katkı vermiş Mesut Hocama, çok teşekkür ediyorum. Karşılıklı görüşmeler sonucu yollarımızı ayırmıştık. Yönetim kurulu olarak, her iki taraf için de hayırlı olacak bir karar verdik. Bu karardan sonra kafamda 3 tane hoca vardı ve en başında Bahri Hoca vardı. Kendisi ile tanışmıyorum ama hakkında çok iyi duyumlar aldım. Takıma çok büyük hizmet vereceğini düşünüyorum. İlk defa dün akşam telefon ile görüştük. Beni hiç kırmadı ve bugünde Fethiye’de görüşmelerimizi yapıp, bu sezon ve gelecek sezon için anlaştık. Fethiye’miz için hayırlı olsun. Hedefimiz belli. Bu hedefe emin adımlar ile ilerleyeceğiz” diye konuştu.

Teknik Direktör Bahri Kaya açıklamasında, “Fethiyespor’da olmaktan dolayı onurlu, gururlu ve mutluyum. Böyle bir kulübün hak etmediği bir yerde olduğunu düşünen ve daha iyi yerlerde olmasını arzulayan bir kişi olarak, dün gece gelen daveti kabul ettim. Her şeyin çok net olduğu bir göreve geldim. Bizden önce çalışan teknik heyete ve Mesut Toros’a verdikleri emeklerden dolayı teşekkür ediyorum. Çok iyi bir takım bıraktığını biliyorum. Takımda daha önce beraber çalıştığım oyuncularım var. Taraftarımız ve camiamız takımdan ne bekliyorsa, bir takım olarak elimizden gelen her şeyi yapacağız. İnşallah mutlu olacağımız sonuçlara ulaşacağız. Yarın ilk kez takımla antrenmana çıkacağız. Bir an önce takıma dahil olmak istedim” ifadelerini kullandı.