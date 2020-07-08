Bahri Kaya ile üç yıllık imza

HALİL ÖZTÜRK

Çorum FK’da üç yıllık projenin Teknik Sorumlusu Bahri Kaya ile üç yıllık anlaşma sağlandı. Tecrübeli teknik adam Başkan Fatih Özcan’a iç transferde kalacak ve gidecek futbolcuları belirten raporu ve dış transferde bütçeye uygun eksik bölgelerle ilgili önerdiği isimlerden oluşan bir listeyi de Özcan’a verdi.

Başkan Fatih Özcan ve Teknik Direktör Bahri Kaya dün Çorum’da bir araya geldiler. Gece geç saatlere kadar süren görüşmeler sonunda daha önce varılan anlaşmanın detayları belirlendi ve üç yıllık anlaşma sağlandı. Bu anlaşmanın ardından Teknik Direktör Bahri Kaya yeni sezon için mevcut kadroda kalacak ve gidecek futbolcularla ilgili raporunu ayrıca yeni sezon için kadrosuna katmak istediği futbolculardan oluşan listeyi sundu.

Başkan Özcan, Üç yıllık proje doğrultusunda daha önce anlaştıkları Bahri Kaya’yı bu projenin başına geçirmekten dolayı son derece mutlu olduğunu söyledi. Özcan, Federasyon’un açıklayacağı kararın ardından Bahri Kaya ile Çorum’da bir imza töreni düzenleyeceklerini ve yeni sezon planlaması, çalışmaları ve üç yıllık proje hakkında kamuoyuna detaylı bilgi vereceklerini belirtti.

‘Önceliğimiz iç transfer’

Bahri Kaya’nın anlaşmanın ardından hazırladığı iki raporu kendilerini sunduğunu belirten Özcan ‘Yeni sezonda kadroda kalmasını ve ayrılmasını istediği futbolcularla ilgili bir rapor verdi. Federasyon kararı açıkladıktan sonra hemen bu liste doğrultusunda öncelikli olarak iç transferde anlaşacağımız isimlerle masaya oturacağız.

‘Dış transferde alternatifli liste verdi’

Bahri hocam ayrıca yeni sezonda kadromuza katmak istediği dış transferdeki isimlerle ilgili raporuda verdi. Bu isimler hem bütçe olarak hemde geleceğe yönelik takımın ihtiyaçlarına göre belirlenmiş bir liste. Listede üç dört alternatif isimler bulunuyor. İç transferin ardından dış transfere yönelip yeni sezon kadromuzu oluşturacağız.

‘Sportif Direktör Bahri Hoca’nın ekibinde olacak’

Sportif Direktörlük görevi farklı algılanıyor. Biz bu sezon teknik ekibin başındaki isim olarak Bahri Kaya hocam tek yetkili olacak. Türkiye’de anlaşıldığı gibi Sportif Direktör Teknik Direktörün üzerinde olmayacak onunla birlikte çalışacak ekibin içinde yer alacak.

‘Kesinlikle şampiyon olacağız demiyoruz’

Daha öncede açıkladığım gibi biz üç yıllık bir proje ile yola çıkıyoruz. Kesinlikle ilk yılımızda kesinlikle şampiyonluk için oynuyoruz gibi bir hedefimiz yok. Zaten zor durumdaki Türk futbolu pandeminin ardından mecburen yeniden bir yapılanlaya gitmek zorunda. Kendi üretmek yetiştirmek zorunda olan bir kulüp olmak istiyoruz. Bahri Kaya hocam gerek alt yapı gerekse üst yapının yeniden yapılanması için her türlü yetkiye sahip ve çalışmalarını bu konuda da sürdürüyor.

‘Çok mutluyum’

Son olarakta böyle kirli bir dünyada böylesine temiz ve işinin aşığı bir insan ile çalışmaktan ve onunla üç yıllık proje için yeniden anlaşmaktan dolayı çok mutluyum. Gerçekten ilk görüşmemizde tanıştığım Bahri Kaya hocam tecrübesi, duruşu, bilgisi ve davranışları ile bu camiada örnek gösterilen bir insan. Çorum FK olarak böyle bir hoca ile çalışmaktan dolayı son derece mutluyum ve gururluyum’ dedi.

Güncelleme Tarihi: 08 Temmuz 2020, 20:43