Bahri Kaya istifa etti

Çorum FK Teknik Direktörü Bahri Kaya görevinden istifa etti.

Bahri Kaya istifa etti

Çorum FK Teknik Direktörü Bahri Kaya görevinden istifa etti.

Çorum FK'ya geçen yıl şampiyonluk yaşatan Bahri Kaya,  üst üste alınan kötü sonuçlar üzerine bugün ki antreman öncesi istifasını Başkan Fatih Özcan'a iletti.

Kaya, 16.30'da kulüp tesislerinde gerçekleşen basın toplantısında da istifa ettiğini açıkladı.

Çarşamba günü oynanacak Bakspor maçında takımın başında Selim Sümer'in olacağı belirtildi.

Güncelleme Tarihi: 18 Şubat 2020, 11:12
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YORUMLAR
kpt
kpt - 23 saat Önce

bir sezonda neredeyse iki yeni takım oluşturulmasından sonra alınan neticeler abartılmamalıydı. Fenerin haline bakınca şükredip hocayı bırakmasaydık iyi olurdu.

Uğur
Uğur - 23 saat Önce

Oğuzhan amacına ulaşmış. Selim hocayı takımın başına getirmek için ne geriyorsa yapar
Hayırlı olsun

Melih
Melih - 19 saat Önce

Fatih özcanda istifa eder. Şekerde şirketini alır gider. İş oraya doğru gidiyor. Almayacaksınız mazlumların ahını. Acele oömasa da yavaş yavaş çıkar acısı. Takımı 2. Amatörden çıkaracaksın. Hazıra konmayacaksın. Geçmişide unutmayacaksın. Allah neyler

Uğur y.
Uğur y. - 19 saat Önce

Herşey için teşekkür ederiz hocam .Başkanım selim sümer den harıc daha basarılı genç hocalarimizda var saygılar.

Çorumlu
Çorumlu - 18 saat Önce

Bakın Çorumspor Sevdalıları eğer Fatih başkan istifa ederse bu takım amatöre kadar gider.Aklınızı başınıza alın artık.Yeter.

19
19 - 17 saat Önce

Selim hoca kim yaaa.Bu zamana kadar ne başarısı var?

Ali
Ali - 8 saat Önce

Helal olsun. Bahri hoca gibi bir değeri kaybettiniz. Bunun müsebbibi kesinlikle oğuzhan dır. Kim ne derse desin araştırmaya değer. Kısa zamanda şekerle özcanın arasını da açar. Yavaş yavaş elleriyle yükseltiyorlar. Kimse farkında değil. Adam! ta bir kepçe. Kasap da aynı değil mi. Yıllarca sporu sömürdüler..!

Koparan
Koparan - 4 saat Önce

1986-2013 sir alex ferguson Manchester unıted. Bu ne aceledir. Çorum’a gelmiş geçmiş en kariyerli düzgün hocayı göndermek nedir. İstifası kabul edilmemelidir. Alt yapıdan kaç tane oyuncu oynatıyor A takımda Bahri hoca kimse görmüyormu. Hoca geri dönmeli. Eldeki kumaşla ancak bu olurdu.

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