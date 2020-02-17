Bahri Kaya istifa etti

Çorum FK Teknik Direktörü Bahri Kaya görevinden istifa etti.
Çorum FK'ya geçen yıl şampiyonluk yaşatan Bahri Kaya, üst üste alınan kötü sonuçlar üzerine bugün ki antreman öncesi istifasını Başkan Fatih Özcan'a iletti.
Kaya, 16.30'da kulüp tesislerinde gerçekleşen basın toplantısında da istifa ettiğini açıkladı.
Çarşamba günü oynanacak Bakspor maçında takımın başında Selim Sümer'in olacağı belirtildi.Güncelleme Tarihi: 18 Şubat 2020, 11:12
bir sezonda neredeyse iki yeni takım oluşturulmasından sonra alınan neticeler abartılmamalıydı. Fenerin haline bakınca şükredip hocayı bırakmasaydık iyi olurdu.