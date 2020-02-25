Bahri Kaya üç yıllık proje ile dönüyor

Çorum Futbol Kulübü’nde geçen yıl kazanılan şampiyonlukta büyük pay sahibi, Zonguldak Kömürspor’la sahasında 2-2 berabere kaldığı maçtan sonra istifa eden Teknik Direktör Bahri Kaya 3 yıllık bir proje ile yeni sezondan itibüren kırmızı siyahlı kulübe geri dönüyor.

Tesislerde düzenlenen basın toplantısında Çorum FK Başkan Fatih Özcan, 3 yıllık bir proje çerçevesinde 1.Lig’e yükselmeyi ana hedef olarak belirlediklerini, bu süreçte takımın başında Bahri Kaya’nın yer alacağını açıklarken, Bahri Kaya da Çorum’da görev yapmaktan her zaman mutluluk ve gurur duyduğunu söyledi.

Önceki akşam önce İkinci Başkan Mustafa Şeker, sonra Başkan Fatih Özcan’ın kendisini telefonla aradıklarını belirten Bahri Kaya, “Sana ihtiyacımız var, atla uçağa gel dediler. Hiç düşünmeden atladım geldim ben de” dedi.

Çorum Futbol Kulübü’nde görev yaptığı süre içerisinde hep kulübün menfaatlerini gözettiğini kaydeden Bahri Kaya, “Her olumsuz sonuçtan sonra bırakırsak ne olur diye sürekli değerlendirme yaptık. Başkanımız Fatih Özcan, sonuç ne olursa olsun arkandayım demesine rağmen Zonguldak maçı sonrası takıma katkı sağlayacağını düşündüğüm için istifa ettim. Kesinlikle yeme diye bir şey yok o gün öyle olması gerekiyordu.

Ben ayrıldıktan sonra takım iki maç daha kaybetti. Bizim bırakmamız çöküşü durdurmadı. Altyapı hocaları ile devam edilmesi düşünülüyordu. Olası kötü sonuçlardan sonra onların da bu ağır yükün altında daha fazla ezilmemeleri ve zor durumda kalmamaları adına farklı bir yapılanmaya karar verildi. Bu zorlu süreçte yeni bir bir isim yerine Ersin hoca gibi takımı tanıyan bir ismin önderliğinde 11 ay birlikte görev yaptığım Ogün ve Reha hocanın katılımı ile oluşacak ekibin takım kimyasını fazla bozmadan dokuz haftayı tamamlamasına karar verdik. Ben olayın dışındayım ancak tam işin göbeğinde olacağım. Belirlenen 3 yıllık projede yer almak ve Çorum’a ve Çorum Futbol Kulübü’ne katkı sağlamak adına elimden geleni yapacağım’ dedi.

Öte yandan, Bahri Kaya’nın ligin kalan 9 haftalık periyodunda yeni sezon planlamasını yapacağı, bu doğrultuda gidecek ve kalacak oyuncuların belirleyici olacağı, bunun yanında maç izleyip yeni sezon kadrosunda yer alacak futbolcuları tespit edecek.

Ersin Küçüoğlu ise yaptığı konuşmada buranın kendisinin evi olduğunu ilk profesyonel görevi burda yaptığını belirterek bu zor süreçte aldığı görevi layıkı ile yerine getirmek için elinden gelen çabayı göstereceğini söyledi. Kendisini bu göreve layık görenlere teşekkür etti.

Güncelleme Tarihi: 25 Şubat 2020, 21:12