HALİL ÖZTÜRK

Çorum FK Başkanı Fatih Özcan, Sancaktepe maçından sonra yaptığı açıklamanın takımı Pendik maçına motive etmek yerine daha çok strese girmesine ve üzerinde ciddi baskılar oluşturmasına neden olduğunu belirterek ‘Agresif yapımdan sevk ve idare tarzımdan uzaklaşıp daha yapıcı ve birleştirici bir yönetim şekli ile bu zor günleri atlatabiliriz. Sorunları belirleyip iyi bir çalışma ile kısa zamanda normalleşme sürecine girmemiz ve bir hafta içinde oynayacağımız üç maçtan istediğimiz sonuçları almamız halinde bu olumsuz tablo tersine dönecektir ve eski özlenen günlere biran önce kavuşacağımıza olan inancım tamdır’dedi.

Başkan Özcan kendi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Pendikspor maçı öncesinde yaptığı çok sert ve keskin açıklamalarının ardından kamuoyundaki beklentilere uzun ve detaylı bir bilgilendirme yaptı. Özcan Sancaktepe maçından sonraki açıklamalarında altı maçta alınan beş mağlubiyetin faturasını sadece teknik ekip ve futbolculara keserek kendini bu başarızızlığın dışında tuttuğunu farkettiğini belirterek ‘takımı motive etmek adına yaptığımız bu açıklamalar takıma olumsuz yansıdığını gördüm’ diyerek yaptığı açıklamanın hata olduğunu kabul etti.

‘Bahri Kaya ve ekibine güvenimiz tam’

Göreve geldikleri günden buyana kurumsallaşma adına attıkları adımların en önemsinin istikrar olduğunu belirten Başkan Özcan ‘Kurumsallaşmanın sağlam zemin üzerine oturması ve uzun yıllar devam edebilmesinin en önemli ve en büyük adımı olan istikrar dan yana tavır aldığımı ve Teknik Direktör Bahri Kaya ve ekibi ile yola devam edeceğimi belirtmek isterim. Sayın Bahri Kaya ve ekibinin bu zorlu süreci başarı ile atlatacağına olan inancımla birlikte sonuna kadar arkalarında olduğumun da bilinmesini isterim’ dedi.

Başkan Özcan açıklamasında daha sonra Genel Koordinatör Oğuzhan Yalçın ile ilgili açıklamalarda bulundu. Sezon başında şehrin duyarsızlığı karşısında göreve bırakma kararı aldığı dönemde Yalçın’ın tek başına tüm olumsuzluklar ve maddi sıkıntılara rağmen gecesini gündüzüne katarak bu takımı oluşturduğunu belirten Özcan ‘Başında başkan ve yönetim olmadan insan üstü bir gayret göstererekbir kuruş ödeme yapmadan bu takımı oluşturdu.

‘Çocukluk aşkımıza Oğuzhan ile omuz vermek zorunda kaldık’

Takımın bu kadar sahipsiz kaldığı günlerde büyük bir özveri örneği sergilemiş ve takımın kamp yapabilmesi için kamp yapacağı otele kendi adına imzalamış olduğu seneti vererek tabiri caizse elini değil tüm gövdesini taşın altına koymuştur. Akabinde ligin başlamasına saatler kala lisanların çıkarılamayacağı kesinleşmiş ve verilen onca emeğin heba olmaması adına bizzat evime gelerek takımın başına tekrar dönmem ve başkanlığa tekrar aday olmam noktasında tabiri caizse saatlerce beni ikna etmek için dil dökmüştür. Sonrasında işin ciddiyeti iyice gerçek yüzünü göstermeye başlamış ve lisans ücretlerinin bulunamayacağı kesinleşmiştir. 1922 Konyaspor maçına saatler kala ailemin ve sağlığımın rızalığı olmamasına rağmen! tekrar başkanlığı devralıp gereken fedakarlığı göstererek çocukluk aşkımıza Oğuzhan Yalçın ile birlikte omuz verme zorunluluğumuz oluşmuştur. Paraşütsüz küme düşer, ilk yarı küme düşme hattının son sırasında olur denen takım ilk devreyi bütçeleri hayal ötesi olan takımların arkasından 31 puanla 3. sırada tamamlamış ve tüm Türkiye'nin gündemine oturmuştur.

‘Ara transfer döneminde aldatıldık’

Akabinde transfer dönemi başlamış ve takıma iyi oyuncular alınarak ilk devre elde edilen başarının sürdürülmesi hatta daha da üzerine koyması adına karar verilmiştir. İşte tam bu nokta da iş bütçeye kalmış ve bütçe çalışmaları belirli bir aşamaya getirilmiştir. Bütçenin oluşturulmasında çalışma içerisinde olan ve her türlü destek vermeye hazır olduğunu takımı bir üst lige çıkarmak adına tüm çalışmaları yapmamızı maddiyatı hiç düşünmemiz gerektiğini bizlere ileten değerli bir şahıs (sezon sonun da bu şahsıda açıklayacağım) son anda fikrinden vazgeçmiş ve önce şahsımı sonrasında tüm Çorum FK ailesini çok zor durumda bırakmıştır. Transferin bitmesine saatler kala aldatılmış olmamızın şoku ile kendi oluşturduğumuz bütçe ile en iyisini yapmak için ciddi bir transfer dönemi geçirilmiş ve imkanlar dahilin de Teknik ekibin raporu doğrultusunda inandığımız doğru transferler gerçekleştirilmiştir.

‘Oğuzhan Yalçın görevimin başındadır’

Son anda bizleri yarı yolda bırakarak Çorum FK ailesinin hayalleri ile oynayanlara inat yılmadan, yıkılmadan bu zorlu süreçte bu şartlar altında yönetilmiştir. Elbette ki dün olduğu gibi bugün de transferler eleştirilir yada beğenilir, bu durum futbolun doğasında vardır, ancak şartları ve yaşanan olumsuzluklarıda göz önünde bulundurmak gerekir. Bir kaç satıra sığdırmaya çalıştığım bu açıklamamın ardın da Çorum Futbol Kulübü'nün başarılarla dolu yıllarına hizmet etme gayesinden bir adım uzaklaşmayan, şahsımı bir gün olsun yalnız bırakmayan ve verdiğim her görevin altından layıkıyla kalkan Genel Koordinatör Oğuzhan Yalçın'ın görevine devam ettiğini ve tüm gücümle sonuna kadar arkasında olduğumu tüm camiamızın bilmesini isterim. Oğuzhan Yalçın görevinin başındadır ve sonuna kadar Başkan olduğum sürece arkasında olacağım’ dedi.

‘Pendikspor maçında umudumu bir kez daha tazeledim’

Başkan Özcan açıklamasının son bölümünde camiaya önümüzdeki üç kritik maça motive olmasını isteyen çağrıda bulundu. Pendikspor maçında oynanan oyunu 3-0 geride iken maçı 3-2’ye getiren takımın skora isyan etmesini maçın yıldızının rakip takım kaleci olduğuna dikkat çeken Başkan Özcan ‘Sancaktepe FK maçında ne kadar umutlarımı kaybetmişsem de Pendikspor maçında mağlup olmamıza rağmen oynanan oyun ve sahada skora karşı verilen reaksiyon benim takıma olan umudumu bir kez daha tazelemeye yetmiştir. 1 hafta içerisinde 3 maç oynayacağımız ve alınacak bir kaç galibiyetle birlikte sezon sonu istenilen hedefe ulaşmak adına henüz herşeyin kendi elimizde olduğu gerçeği ile tüm camiamızdan sükunet içerinde takımlarını desteklemelerini rica ediyorum.

‘Bizim bizden başka kimsemiz yok’

Bir hafta da oynanacak olan 3 maçtan en iyi sonucu almak adına herkesin üzerine düşen görevi eksiksiz yerine getireceğine olan inancımla birlikte hepinize teşekkür ediyorum. Günahımla sevabımla, doğrumla ve yanlışımla arkamda sımsıkı birleşmenizi ve bana güç vermenizi rica ediyorum. Bu zor günlerin altından kalkacağımı, kalkamamam halinde ise gerekeni yapacağımın sözünü sizlere veriyorum. Kavga da etsek, kızsak da, bağırıp çağısakta biz birbirimize sımsıkı sarılmak zorundayız. Bizim bizden başka kimseniz yok, şimdi tekrar kenetlenme zamanı. Üç maçtan en iyi sonucu almak adına herkesi sessiz olmaya davet ediyorum. Olası kötü bir senaryo da en büyük sorumlunun şahsım olduğunu da bir kez daha hatırlatmak istiyorum’ dedi.