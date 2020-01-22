Bakanlık yetkilileri Stadyum için geliyor

Çorum Belediyesi tarafından yaptırılan yeni stadyumda eksikliklerin giderilmesiyle birlikte kesin kabul ve bakanlığa devir işlemleri gerçekleştirilecek.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın'ın Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile yaptığı görüşmeler sonrasında, stadyumun bakanlığa devri konusunda mutabakata varılmış ve bu konuda atılacak adımların ivedi olarak gerçekleştirilmesi konusunda anlaşmaya varılmıştı. Çorum Belediyesi'nin stadyumun eksikliklerini tamamlaması üzerine Bakanlık yetkilileri bugün Çorum'a gelecek, kesin kabul ve devir işlemleri gerçekleştirilecek.

