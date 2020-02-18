BAKspor maçına Selim Sümer ve ekibi çıkacak

HALİL ÖZTÜRK

Çorum FK’da Teknik Direktör Bahri Kaya’nın ayrılık kararının ardından takımı yarın oynanacak BAKspor maçına alt yapı koordinatörü Selim Sümer çıkaracak.

Başkan Fatih Özcan dün Bahri Kaya ile ayrılık kararını açıkladığı basın toplantısında takımı yarınki BAKspor maçına Alt Yapı Koordinatörü Selim Sümer’in çıkartacağını yardımcılığını ise alt yapı antrenörü Ömer Özer ve Kaleci antrenörü Sebahattin Çoban’ın yapacağını açıkladı.

Özcan yeni teknik direktör konusunda görüşmelerinin sürdüğünü ve BAKspor maçında alternatif isimlerin tribünde takımı izleyeceklerini söyledi. Başkan Özcan bu maçın ardından yeni teknik heyetin belli olacağını sözlerine ekledi.