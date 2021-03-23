Bal'da gruplar belli oldu

HALİL ÖZTÜRK

Bölgesel Amatör Lig (BAL)'de temsilcilerimiz Osmancık Belediyespor ve Çimentospor'un rakipleri belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre Çorum takımları 7.Bölge 3.Grup'ta Amasyaspor ve Merzifonspor ile karşılaşacaklar. 4 takımın mücadelede edeceği grupta maçlar 3 devreli olarak oynanacak. Grup birincileri 3.Lig'e yükselmek için bölge birinciliğinde mücadelede etmeye hak kazanacak, grupta son sırayı alan takım ise yerel lige düşecek.

Lig 17 Nisan'da başlayacak. Müsabakaların fikstür çekimi ise 26 Mart Cuma günü İstanbul'da çekilecek.