Bandırmaspor’dan Berat ile görüşmeler sürüyor

HALİL ÖZTÜRK

Çorum FK kanat transferinde Bandırmaspor’dan Berat Satılmış ile temasda.

Kırmızı Siyahlı takımın teknik heyetininde olumlu rapor verdiği Berat Satılmış’ın transferi için kulübü ve kendisi ile görüşmelerin devam ettiği öğrenildi.

Berat Satılmış 1993 Demirözü doğumlu. Futbola Bursa Makospor’da başlayan ve 2011 yılında ilk profesyonel imzayı atan Berat Satılmış daha sonra Beylerbeyi, Keçiörengücü, Esenler Erokspor ve son olarakta iki sezondur Royal Hastanesi Bandırmaspor formasını giyiyor. Berat Satılmış 1. ligde 13, 2. ligde 65 ve 3. ligde ise 111 maçta forma giydi toplam 16 gol attı.

Ligin ilk yarısında Bandırmaspor formasını 14 maçta giyen Berat Satılmış bir sarı kart gördü.