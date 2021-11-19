‘Başka takımlar bu kadar olumsuzlukla baş edemezdi’

HALİL ÖZTÜRK

Çorum FK’nın son haftalarda yükselen performansı ile dikkat çeken Hasan Küçcük sıkıntılı bir süreç yaşadıklarına buna rağmen bulundukları yerin çok da kötü olmadığını söyledi.

Küçcük sıkıntılı bir süreçten geçen sakatlıkların yanına birde cezalılar eklendiğini buna rağmen ligdeki yerlerinin çok kötü olmadığını belirterek ‘Bizim yerimizde başka takım olsa bu kadar eksik ve bu kadar olumsuzlukla baş etmesi ve puan olarak buralarda bulunması mümkün olmazdı. Biz bu zorlu süreci başkanımız, hocalarımız ve takım arkadaşlarımız sayesinde en az kayıpla geçmekteyiz. Çok sakatlıklarımız var bu arkadaşların dönmesi ile daha iyi bir Çorumspor daha iyi sonuçlar alan bir takımı herkes izleyecek. Somaspor maçına da eksik bir kadro ile gitti. Buna rağmen iyi bir mücadele verdiğimizi düşünüyorum.Kazanabileceğimiz iyi pozisyonlar bulduk ancak değerlendiremedik. Ortada gibi gözüken ama bizim galibiyete daha yakın olduğumuz bir maçtı. Somaspor deplasmanında alınan bir puanın kötü olmadığını düşünüyorum. İnşallah bu hafta kaybettiğimiz iki puanı Ankaraspor maçını kazanarak telafi ederiz. Ankaraspor da bizim gibi sezona şampiyonluk parolası ile giren güçlü bir kadroa sahip iyi bir takım. Sezon başı transferleri de o düzeydeydi. Şampiyonluk yolundaki rakip gördüğümüz takımlardan biri ve bizim için oldukça önemli bir karşılaşma, Bu maçı kayıpsız geçeceğimizi düşünüşorum. Eksik oyuncularımıza rağmen forma giyen oyuncuların vereceği mücadele ile kazanacağımızı düşünüyorum. Sezon başı kampını tam olarak geçirememiştim. Malum bir sakatlık yaşadım bir süre takımdan ayrı kalmıştım. Bu yüzden kondisyon eksiğim vardı. Sezon içerisinde de yaşadığım sakatlıkta performansımı etkilemişti. Bunları tamamlamamla birlikte gerçek kalitemi ortaya koymaya başladım. Son haftalarda da takımıma faydalı olabilmek adına sahada en iyi şekilde mücadele etmeye çalışıyorum." dedi

Güncelleme Tarihi: 18 Kasım 2021, 23:28