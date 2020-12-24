Başkan ayakta alkışladı

HALİL ÖZTÜRK

Çorum FK’nın Hacettepe galibiyeti tüm camia gibi Başkan Fatih Özcan’ı da son derece mutlu etti. Başkan Özcan Hacettepe maçının ardından soyunma odasına giden futbolcuları ayakta alkışladı.

Ligde alınan kötü sonuçlar nedeni ile büyük üzüntü yaşayan Başkan Fatih Özcan Urfaspor maçında alınan galibiyetin ardından maç boyunca fazla tepki vermeyerek sadece izlemişti. Özcan takımın son haftalardaki gerek futbol gerekse skorları nedeni ile morallendiği ve Hacettepe maçının özellikle ilk yarısındaki futboldan son derece memnun olduğu öğrenildi.

Özcan maç sonunda ise futbolcuları alkışlarla soyunma odasına gönderdi.

Öte yandan Başkan Özcan’ın genç Nafican’ı bir çok pozisyonda bulunduğu yerden alkışladığı ve ‘Bravo koçum’ benim diyerek beğenisini ortaya koyduğu görüldü.