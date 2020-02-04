Başkan Özcan kahroldu

HARUN AKKAYA

Sahasında Sancaktepe önünde mağlup olan Çorum FK’da tüm camia büyük bir üzüntü yaşadı. Tabiki üzüntüyü yaşayanların başında ise kulüp başkanı Fatih Özcan geliyordu.

Maçı her zaman olduğu gibi protokol tribünü arkasında ayakta izleyen Başkan Fatih Özcan beraberinde Dernek Başkanı Hamit Işık, Genel Koordinatör Oğuzhan Yalçın ve Yönetim Kurulu üyesi Mustafa Ercan ile birlikte devre arasında ilk yarıyı değerlendirdi ve ikinci yarıya umutlarını bağladı. Fakat takım ikinci yarıda da beklenen tepkiyi vermeyince sahadan mağlup ayrıldı ve Başkan Özcan’da tüm taraftarlar gibi üzgün bir şekilde stadtan ayrıldı.

Başkan Fatih Özcan’ın maçın ardından tesislerde yönetim, teknik heyet ve futbolcularla gece geç saatlere kadar görüşmeler yaptığı ve maçla ilgili değerlendirme ve uyarılarda bulunduğu öğrenildi.