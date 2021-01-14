Başkan’ın sevinci yarım kaldı

HARUN AKKAYA

Çorum FK’da tüm camianın olduğu gibi Başkan Fatih Özcan’ın da sevinci yarım kaldı. Amedspor maçının son dakikalarında Umut’un golü ile öne geçen Çorum FK’da tribündeki Başkan Fatih Özcan’ın büyük sevinci beraberlik golü ile büyük bir hayal kırıklığı yarattı.

83. dakikada Umut’un ayağından bulduğu mükemmel golle Çorum FK 2-1 öne geçtiği dakikada sahadaki tüm taraftarlar büyük sevinç yaşadı. Tabiki en büyük sevinci yaşayanlar arasında Başkan Fatih Özcan geliyordu. Locasının balkonunda bir uçtan bir uca kadar havalara sıçrayarak golün sevincini yaşayan Başkan Özcan son bölümde ise sahaya dönerek bu sevinç gösterisini sürdürdü.

2. Başkan Mustafa Şeker ve Başkan Yardımcısı Oğuzhan Yalçın ile birlikte galibiyet golünün sevincini yaşayan başkan Özcan son dakikalarda gelen Amedspor’un beraberlik golü ile büyük bir hüzün yaşadı.