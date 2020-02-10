Başkanlar takımın yanında

HALİL ÖZTÜRK

Çorum FK’yı Pendikspor deplasmanında başkanlar yalnız bırakmadılar.

Çorum FK Başkanı Fatih Özcan, 2. Başkan Mustafa Şeker, Çorum FK Kulübü Derneği Başkanı Mustafa Ercan, Genel Koordinatör Oğuzhan Yalçın Pendikspor maçını birlikte izlediler.

Maç sonunda alınan 3-2’lik mağlubiyetin ardından Başkan Fatih Özcan ve beraberindeki yöneticiler Çorum FK taraftarlarının ‘Büyük Başkan buraya’ tezahüratları üzerine onların bulunduğu tribünü gittiler. Başkan Özcan asıl büyük olanın Çorumspor olduğunu belirterek taraftarlara takımlarına destek olmalarını istedi. Bu sırada Başkan Özcan ve beraberindekilerin son derece üzgün oldukları gözlendi. Çorum FK’da başkan Fatih Özcan’ın Pendikspor maçı sonrasında kamuoyunu bilgilendirme amaçlı bugün bir basın açıklaması yapması bekleniyor.

Güncelleme Tarihi: 10 Şubat 2020, 15:34