Başkanlık için kritik görüşme

FATİH BATTAR

Ahlatcı Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı’nın, Yeni Çorumspor Kulübü Başkanı Fatih Özcan’ın aday olmaması durumundan desteğini geri çekeceğini öne sürülmesinin ardından dün AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ve Ahmet Ahlatcı bir araya geldi.

Fatih Özcan’ın aday olmayacağını açıklamasının ardından geçtiğimiz hafta Ahmet Ahlatcı, Ahmet Sami Ceylan ve Fatih Özcan’ın bir araya gelerek durum değelerdirmesi yaptığı öğrenildi. Dün ise Ahmet Sami Ceylan, Halil İbrahim Aşgın ve Ahmet Ahlatcı bir araya gelerek, Fatih Özcan’ın 5 maddelik taleplerini görüştü.

Toplantıda, 9 Ağustos Cuma günü gerçekleştirilecek kongre masaya yatırıldı. İddialara göre Ahmet Ahlatcı, Fatih Özcan’ın aday olmaması ve başkanlıktan çekilmesi durumunda desteğini geri çekeceği belirtildi. Bu durum üzerine AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan ve Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Ahlatcı ile birlikte dün bir araya gelerek durum değerlendirmesi yaptı.

Ceylan toplantıda Fatih Özcan’ın devam etmesi yönünde talepte bulunurken, 5 talebin yerine getirilmesi durumunda Fatih Özcan’ın Cuma günü yapılacak kongrede tekrar aday olması konuşulmaya başlandı. Toplantı sonrası ise gözler Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’ın 5 talep için ne diyeceğine çevrildi.

Edinilen bilgilere göre Fatih Özcan’ın taleplerinin kabul edilmemesi ve kendisi aday olmaması durumunda, Yeni Çorumspor’u kayyuma bırakmamak adına kendisinin belirleyeceği ve destekleyeceği bir yönetimle yola devam edileceği öğrenildi.

Güncelleme Tarihi: 07 Ağustos 2019, 12:00