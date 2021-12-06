Başlar önde

Çorum FK’da İnegölspor maçı sonrasında tüm camianın moralleri bozuldu başlar öne eğildi.

İddialı başlanan sezonda büyük iniş çıkışlı maçlar oynayan kırmızı siyahlı takım son olarak İnegölspor’a evinde 1-0 mağlup olması tüm sevenlerin moralini bozdu.

Maçın ardından tribündeki az sayıda futbol sever boynu bükük stadı terkederken sahadaki futbolcularında üzüntülerini görmek mümkündü. Maçın bitiş düdüğü sonrasında Emre Öztürk ve Salih Zafer’in bu görüntüleri futbolcuların ruh halini ortaya koyması adına son derece anlamlı.