Batuhan Altuntaş'la anlaşma sağlanamadı

HALİL ÖZTÜRK

Çorum FK’da forvet arayışında prensip anlaşmasına varılan Mustafa Batuhan Altuntaş ile de anlaşma sağlanamadı. Çorum’a davet edilen Altuntaş önceki gece Çorum’a geldi. Yapılan görüşmeler sonunda anlaşma sağlanamadığı Başkan Fatih Özcan tarafından açıklandı.

Başkan Özcan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ‘Usun bir transfer görüşmesi gerçekleştirilen Mustafa Batuhan Altıntaş ile anlaşma sağlanamamıştır. Alternaif isimlerle görüşmeler yeniden başlamıştır’ dedi. Kırmızı Siyahlı takımda önceki isim Manisa FK’dan Serkan Kurumuş görüşmeside kulübünün bonservis bedeli nedeni ile anlaşma olmamıştı.

Güncelleme Tarihi: 30 Eylül 2020, 20:27