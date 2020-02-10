HALİL ÖZTÜRK

Çorum FK’da Batuhan cezalı. Kırmızı Siyahlı takımın genç kaptanı Batuhan Demirel Pendikspor ile oynanan maçın ilk yarısında gördüğü sarı kartla bu sezon dördüncü kartını gördü ve cezalı duruma düştü.

Batuhan cumartesi günü oynanacak Zonguldak Kömürspor maçında forma giyemeyecek.

Kırmızı siyahlı takımda Pendikspor maçında sarı kart cezalısı Ertuğrul’un cezasını tamamlaması nedeni ile bu hafta sonu maçta forma giyebilecek. Pendik maçında sarı kart gören diğer isimler Muhammed Rıdvan, Kıvanç ve Nafican’da ise sorun bulunmuyor.