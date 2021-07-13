Batuhan Er yarın Çorum’da

HALİL ÖZTÜRK

Çorum FK’nın forvet mevkii için anlaştığı Kocaelispor’dan Batuhan Er’in yarın Çorum’da olacağı öğrenildi.

Uzun süredir kırmızı siyahlı takımın görüşme halinde olduğu Batuhan Er ile ilgili görüşmelerin tamamlandığı ve yeşil siyahlı takımın yolları ayırma kararının ardından Çorum FK’ya transfenin önünde engel kalmadı.

Dün öğlen saatlerinde Kocaelispor Batuhan Er ile yolların ayrıldığını açıkladı. Akşam saatlerinde sezonun ilk antrenmanına çıkan Çorum FK Sportif Dİrektörü Oğuzhan Yalçın, Batuhan’ın çarşamba günü Çorum’a gelerek resmi imzayı attıktan sonra takımla birlikte çalışmalara başlayacağını açıkladı.