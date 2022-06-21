Batuhan imzayı bu kez ömürlük attı

HARUN AKKAYA

Çorum FK’lı futbolcu Batuhan Demirel imzayı bu kez ömürlük attı.

Batuhan Demirel hafta sonu düzenlenen bir törenle Nazmiye Bilge (Demirel) ile hayatını birleştirdi.

Çorum FK alt yapısından yetişen ve kırmızı siyahlı takımda profesyonel olduktan sonra sırasıyla Isparta 32spor, Karşıyaka ve son olarakta geçen sezonun ikinci yarısında 1922 Konyaspor takımında kiralık olarak forma giyen Batuhan Demirel yeni sezonda yeniden kırmızı siyahlı takıma döndü.

Elmas&Mustafa Bilge’nin kızları Nazmiye ile Aynur ve Ahmet’in evlatları Batuhan’ın düğün töreni hafta sonunda ev önünde verilen yemek ile başladı ve pazar akşamı Yıldız Park Düğün Salonu’nda yapılan düğün ve nikah töreni ile sona erdi.

Nazmiye-Batuhan çiftinin düğün törenine aile yakınları ve dostları ile Batuhan Demirel’in spor camiasından arkadaşları ve dostları yalnız bırakmadılar.

Çorum HAKİMİYET Nazmiye-Batuhan çiftini tebrik eder ömür boyu sağlık, huzur ve mutluluk dolu bir evlilik diler.