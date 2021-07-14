Batuhan resmen Çorum FK'da

Çorum FK forvet transferinde beklenen imzayı attırdı.

Batuhan Er iki yıllık sözleşmeyi imzaladı ve akşam yeni takımı ile ilk antrenmana çıktı.

1995 Keşan doğumlu Batuhan Er 2013 yılında Çubukspor’da profesyonel ilk imzayı attıktan sonra 2018’de Kastamonuspor ardından Bayburtspor, Karacabey Belediyespor, Erzincanspor, Karbel Karaköprü Belediyespor , Vanspor ve son olarakta geçtiğimiz sezon Kocaelispor formalarını giyen Batuhan Er Türkiye ligleri ve kupasında toplam 231 maça çıktı 105 gol attı ve toplam 16.129 dakika süre aldı. Geçtiğimiz sezon Kocaelispor’un şampiyonluğuna 11 gollük katkı veren Batuhan Er, yapılan son görüşmenin ardından iki yıllık sözleşmeyi imzaladı.

Çorum FK Başkanı Fatih Özcan uzun süredir görüşme halinde oldukları Batuhan ile anlaştıkları için mutlu olduklarını belirterek onunda katılımı ile hedefledikleri şampiyonluk yolunda çok daha güçlendiklerini belirterek anlaşmanın iki tarafa da hayırlı olmasını diledi.