HARUN AKKAYA

Etimesgut Belediyespor maçında sakatlanarak oyundan çıkan Batuhan’ın MR sonucu bekleniyor.

Maçın ilk yarısının son dakikalarında sakatlanarak oyundan çıkan Batuhan’ın dün Ankara’da MR çekindiği ve sonucunun uzman doktora gönderildiği belirtildi.

Tecrübeli futbocunun durumu bu kontrol sonunda belli olacak. İlk belirtilerin arka adelesinde yırtık yönünde olduğu böyle olması durumunda Batuhan’ın 2-3 hafta sahalardan uzak kalacağı yönünde.

Maçın son bölümünde yine sedye ile sahadan çıkan Mehmet Gürkan’ın ise durumunun ciddi olmadığı bugün yapılacak kontrolden sonra tedavisine başlanacağı açıklandı.