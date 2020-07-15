‘Bay Fairplay’a övgü ve teşekkür

HALİL ÖZTÜRK

Çorumspor’da iki dönem görev yapan ve bu süre içindeki davranış ve tutumları ile Çorumluların büyük takdirini kazanan Teknik Direktör İsmet Karababa, yazdığı kitap ile de Çorum sevgisini bir kez daha gösterdi. Bay FAİR PLAY adlı kitabında Çorumspor’da görev yaptığı dönemle ve bazı isimlerle ilgili olarak notlara yer verdi.

İlk olarak 1998-99 sezonunda rahmetli Teknik Direktör Ömer Duran’ın yardımcısı olarak görev yapan İsmet Karababa daha sonra 2000-2002 döneminde ise kırmızı siyahlı takımda Teknik Direktör olarak görev yaptı. Göreve geldiği zor dönemde düşme hattından aldığı takımla zirveyi zorlayan İsmet Karababa ardından kırmızı siyahlı takımdan ayrıldıktan sonra1922 Konyaspor A takımı ve bölgesel gelişim ligi ardından İtifak Holding Konyaspor Gençlik Gelişim Liglerinde görev yaptı son olarak ise 2017 yılında Akşehirspor’da BAL’da görev yaptı.

Kaleci olarak görev yaptığı dönemde yaptığı fair play hareket ile Türkiye’de ilk kez verilen 1983’de aldığı Baron Pierre De Coubertin Büyük Ödülüne ne kadar layık bir insan olduğunu her platformda gösterdi. Konya TÜFAD Şube Başkanı olarak futbola hizmet veren İsmet Karababa’nın Çorum’da görev yaptığı dönemde birlikte olduğu o dönemin başkan ve yöneticileri, futbolcuları ve masör bir araya gelerek İsmet Karababa’yı anlattılar.

Çorumspor tarihinin en uzun dönem başkanlığını yapan ve İsmet Karababa ile birlikte çalışan Enver Şen o dönemde Genel Kaptan olarak görev yapan Mehmet Yalçın, Çorum futbolunun mihenk taşlarından birisi konumundaki isim Teknik Direktör Selim Sümer, İsmet Karababa’nın takımında forma giyen isimler Hamit Işık ve Selahattin Karaca ve masör olarak görev yapan Ali Köseer.

İsmet Karababa’nın Teknik Direktörlükten önce insan olarak çok farklı bir yere koyan katılımcılar kendisininin kitabından övgüyle söz ettiler. Kulüp Başkanı olarak görev yapan Enver Şen, İsmet Karababa’nın saha içi ve dışındaki performansından çok davraşları ile örnek bir insan olduğunu söyledi.

Genel Kaptan olarak görev yapan Mehmet Yalçın ise İsmet Karababa’nın spor camiası içinde temiz kalbi ve dürüstlüğü ile her zaman farklı bir konumda olduğunu belirterek kendisini bu başarılı kitabı ortaya çıkarmasından dolayı tebrik etti ve bu kitabın tüm spor camiasına örnek olacak bir eser olduğunu söyledi.

Çorumspor’da uzun yıllar masör olarak görev yapan Ali Köseer ise İsmet Karababa’nın görev yaptığı teknik adamlar arasında çok farklı bir yere sahip olduğunu söyledi. Kendisi ile Çorumspor’da görevden ayrıldıktan sonra hemen kendisine teklif yaparak yeni sezonda birlikte olacaklarını söylediğini ve onu kırmayarak bir yıl Konya’da görev yaptığını belirten Ali Köseer, ‘ismet hocam gerek spor adamlığı ve gerekse insanlığı ile tam bir örnek insandır. Bu kitabındada bu duygu ve düşüncelerini açık yüreklilikle anlaşmış. Gerçekten örnek bir insan ve tüm spor camiasının okuması gereken bir kitap’ dedi.