Bayburt’dan güzel haber:0-1

HALİL ÖZTÜRK

2. Lig Kırmızı Grup'ta Çorum FK’nın play-off yolundaki rakiplerinden Bayburtspor erteleme maçında evinde Somaspor’a 1-0 yenilerek Çorum FK’ya güzel bir haber daha gönderdi.

Kötü hava şartları nedeni ile ertelenen Bayburtspor- Somaspor maçı yine olumsuz saha şartlarında oynandı. Maçın ik yarısında ev sahibi takım üstün oynamasına karşın pozisyonları değerlendiremedi ve devre 0-0 beraberlikle bitti.

İkinci yarıya iyi başlayan konuk Somaspor 54. dakikada Osman Hanoğlu’nn attığı golle 1-0 öne geçti. Maçın bundan sonraki bölümünde Bayburtspor beraberlik için baskı kurdu ancak iyi kapanan Somaspor rakibine gol izni vermedi ve sahadan tek golle üç puanı alarak aynılan konuk takım 52 puanla dokuzuncu sıradaki yerini korurken Bayburtspor ise 56 puanda kaldı ve sıralamada üç basamak birden yükselme fırsatından yararlanamadı.