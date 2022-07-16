Bayram Olgun da imzaladı

HARUN AKKAYA

Çorum FK kaleci transferinde mutlu sona ulaştı. Tecrübeli file bekçisi Bayram Olgun dün Çorum’a gelerek resmi imzayı attı.

32 yaşındaki tecrübeli file bekçisi Ankaragücü alt yapısında yetişti ve Bugsaşspor’da kiralık olarak forma giydi. Ardından Manisaspor, Menemen Belediye, Tuzlaspor, Kocaelispor ve geçen sezonun ilk yarısında Afyonspor, ikinci yarısında ise Iğdır FK takımında forma giydi.

Tecrübeli file bekçisi Süper Lig’de 14, 1. Lig’de 48, 2. Lig’de 219, 3. Lig’de 21, Türkiye Kupası’nda 15 maçta olmak üzrere toplam 28 bin 450 dakika forma giydi.

Dün akşam saatlerinde Çorum’a gelen tecrübeli file bekçisi Bayram Olgun, her konuda anlaşma sağlayarak kendisini Çorum FK’lı yapan imzayı attı. İmza törenine yeni Sportif Direktör Muhammed Fettahoğlu da eşlik etti. Dün Çorum’a gelerek resmi imzayı atan Bayram Olgun bugün takımla ilk çalışmaya çıkacak.