Bekir Eryücel’den gümüş madalya

HALİL ÖZTÜRK

Yaklaşık iki yıl aranın ardından ilk yağlı güreşler Kumluca’da yapıldı.

Güreşlerde Çorum Belediyesi Gençlikspor’dan Bekir Eryücel Küçük Orta Büyük Boy’da ikinci oldu.

22-23 Mayıs tarihlerinde Antalya Kumluca’da yapılan Geleneksel Yağlı Güreşlerinde 65’i baş pehlivan olmak üzere tüm boylarda 1150 güreşçi mücadele etti.

İki gün süren güreşlerde Çorum Belediyesi Gençlikspor’dan on pehlivan mücadele etti.

Küçük Orta Büyük Boy kategorisinde mücadele eden Bekir Eryücel zorlu rakiplerini yenerek yükseldiği finalde Serdar Yıldırım’a yenilerek ikinci oldu ve gümüş madalyanın sahibi oldu.

Bekir Eryücel bu elde ettiği başarı ile bundan sonraki güreşlerde Büyük Orta Boy’da mücadele etmeye hak kazandı. Eryücel Temmuz ayı ilk haftasında yapılacak olan Kırkpınar Güreşlerinde de bu kategoride mücadele edecek.