Bekir Keser Dünya Şampiyonası vizesini aldı

HALİL ÖZTÜRK

Antalya’da dün sona eren güreş milli takım seçmelerinde yıldızlar serbest güreş ilk gününde Çorum Belediyesi Gençlikspor Kulübü sporcuları ilk gün sonunda bir birincilik birde üçüncülük kazandılar.

Kemer ve Göynük Spor Salonlarında yapılan yıldızlar serbest güreş milli takım seçmelerinde 48 kiloda Çorum Belediyesi Gençlikspor’dan Bekir Keser birinci olurken 55 kiloda ise aynı kulüpten Emre Çetin üçüncü oldu.

48 kiloda ise Çorum Belediyesi Gençlikspor’dan Bekir Keser tüm eleme maçlarını kazanarak yükseldiği final maçında Balıkesir Belediyespor’dan Ahmet Özkan ile karşılaştı. Rakibini zorlu maç sonunda yenen Bekir Keser sıkletinde birinci olarak Macaristan’da yapılacat olan Dünya Şampiyonası’nda milli mayoyu giymeye hak kazandı. Bu sıklette Çorum Belediyesi Gençlikspor’un diğer ismi Mustafa Kaplan ise yedinci oldu.

55 kiloda mücadele eden Çorum Belediyesi Gençlikspor’dan Emre Çetin yarı final maçını kaybederek sıkletinde üçüncü oldu ve milli takım kampına katılmaya hak kazandı.

Yıldızlar Serbest güreş milli takım seçmeleri dün dört sıklette yapılan müsabakalar ile sona erdi. Dün akşam saatlerinde gerek Çorum Belediyesi Gençlikspor’dan gerekse Belediye İskilipspor kulüplerinden sporcuların mücadelesi devam ediyordu. Dünki güreşlerden de Çorumlu pehlivanların milli takım vizesi alması bekleniyor.

Güncelleme Tarihi: 19 Nisan 2021, 12:17