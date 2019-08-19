Beklenen görüşme gerçekleşti

Yeni Çorumspor açısından günlerdir beklenen kritik görüşme akşam saatlerinde gerçekleşti. . Günlerdir basın üzerinden yapılan açıklamalar ile gerilen ortamda Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ile Yeni Çorumspor Başkanı Hamit Işık akşam saatlerinde bir araya geldiler.



Görüşmede Yeni Çorumspor Başkanı Hamit Işık takımın içinde bulunduğu kriz dönemi ile ilgili olarak Başkan Aşgın’a bilgi vermesi bekleniyor. Başkan Işık bu görüşmede Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’dan kulübe yapacağı katkı ve önerdiği tüm Çorum katmanlarının bir araya geleceği toplantı ile ile ilgili görüş alış verişinde bulunulduğu öğrenildi.



Günlerdir yapılan açıklamalar ile gerilen ortamın dün akşam yapılan görüşmenin ardından sona ermesi ve Çorum Belediyesi tarafından kulübü rahatlatacak desteği bu toplantıda vermesi bekleniyor. Görüşmede ayrıca Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’ın tüm Çorum katmanlarının bir araya geleceği Yeni Çorumspor toplantısınında ele alınması ve alt yapısının hazırlanlanması bekleniyor.

Görüşmenin içeriği ile bugün kamuoyuna açıklama yapılması bekleniyor.

Güncelleme Tarihi: 19 Ağustos 2019, 20:22