Belediye’den 239 bin liralık malzeme desteği

Çorum Belediyesi tarafından her yıl amatör spor kulüplerine yapılan malzemeler önceki akşam düzenlenen törenle dağıtıldı.

Şehit Abdullah Tayyip Spor Salonu’nda yapılan malzeme dağıtım törenine Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Gençlik ve Spor İl Müdürü Haşim Eğer, Hitit Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof Dr. Mehmet Kutlu, Antrenörlük Eğitimi Bölüm Başkanı Doç. Dr. Erkan Demirkan, Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Sefer Kurtaran, Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği Başkanı Yasin Aksoy, Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Başkanı Ahmet Ecevit, Futbol İl Temsilcisi Engin Ayan ile derneklerin yönetim kurulu üyeleri, kulüp temsilcileri, antrenörler, sporcular ve veliler katıldılar.

Törende ASKF Başkanı Sefer Kurtaran yaptığı konuşmada zor durumdaki amatör kulüplerin Özel İdare ve özellikle Belediye tarafından alınan malzemeler ile ihtiyaçlarını karşıladıklarını belirterek bu desteklerin artarak devam etmesinin amatör sporun ayakta kalması için çok önemli olduğunu söyledi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Haşim Eğer ise yerel yönetimlerin amatör sporun can suyunu verdiklerini belirterek Çorum Belediyesi’nin de bu anlamda çok önemli destekler verdiğini spor camiası adına Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ve ekibine çok teşekkür etti.

Hitit Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof Dr. Mehmet Kutlu ise Çorum’da sporun gelişimi için kulüplerin faaliyetlerinin çok önemli olduğunu bu konuda Üniversite olarak üzerlerine düşeni yapmaya hazır olduklarını söyledi.

Kutlu, Olimpik branşlar için büyük şehirlerde hayata geçirilen ‘Sporcu Mükemmelliyet Merkezi’ni Çorum’da kurmak için Belediyemiz, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüz ile bir ortak çalışma yapabileceklerine inandığını söyledi. Kutlu ayrıca bu tür desteklerin amatör sporun gelişimi için çok önemli olduğunu belirterek Çorum Belediyesine teşekkür etti.

Geçtiğimiz yıl 20 kulübe 1953 adet olmak üzere toplam bedeli 121.964 liralık malzeme desteği verilirken bu yıl ise 27 kalemde 5059 adet ve toplam bedeli 239.085 liralık malzeme verildi. Çorum Merkezdeki amatör spor kulüpleri 1907 Gençlikspor, Çorumspor, Çimentospor, Gençlerbirliği, PTT Gençlikspor, Mimar Sinan Gençlikspor, Ulukavakspor, HE KÜltürspor, Eti Lisesi Gençlikspor, Hattuşa Gençlikspor, Çorum Vefaspor, Akkent Gençlikspor, Maviayspor, Hitit İşitme Engelliler, Çorum Fetih Gençlikspor, Çorum Voleybolspor, İşitme Engellilerspor, İl Özel İdarespor ve Çorum Belediyesi Gençlikspor kulüplerine ihtiyaçlara göre belirlenen malzemeler dağıtıldı. Kulüplerin içinde İl Özel İdarespor’a uzak doğu sporları malzemeleri, Çorum Voleybol’a ise maç topu diğer kulüplere ise futbol malzemeleri dağıtıldı.