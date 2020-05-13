Belirsizlik erteleme getirdi

HALİL ÖZTÜRK

Belirsizlik nedeni ile Çorum FK toplu antrenmanı 20 Mayıs’a erteledi. Kırmızı Siyahlı takımda Genel Kaptan Orhan Top, Futbol Federasyonunun henüz kulüplere resmi bir yazı göndermemesi ve liglerin başlama tarihindeki belirsizlik nedeni ile takımın toplanarak birlikte çalışma yapmasını 20 Mayıs’a ertelediklerini söyledi.

Orhan Top, Futbol Federasyonu’nun geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamaya göre 12-14 Haziran’da başlaması gereken liglerle ilgili olarak Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu’na görüş sorduğunu söyledi. Bu başvurunun dün toplanan Bilim Kurulunda değerlendirilmesinin beklendiğini belirten Top ‘Bu toplantıdan çıkacak karara göre liglerin başlama tarihi ileri olma ihtimali yüksek görülüyor.

Bu ortamda futbolcuları hem izin alarak memleketlerinden getirmek hemde olası bir ikinci erteleme olması halinde yeniden dağıtmanın sıkıntı olacağını düşünerek bugün planladığımız toplanmayı 20 Mayıs’a erteledik. Bu süre içinde Çorum’da bulunan futbolcular gruplar halinde tesislere gelerek belirlenen program doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyorlar. İl dışında olanlar ise programları görüntülü olarak çalışarak teknik heyete atıyorlar.

Federasyon 14 Haziran’da ilk maçına çıkacağımızı bildirmesi halinde 20 Mayıs’ta başlamamız halinde 25 günlük bir süre içinde fiziksel olarak takımın istenen noktaya geleceğini teknik heyetimiz rapor etti. Bizde bu doğrultuda böyle bir karar aldı. Sürecin nasıl işleyeceğine göre kulüp olarak yeni yol haritamızı belirleyeceğiz’ dedi.