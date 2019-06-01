BELTAŞ üçüncü taksidi ödedi

HALİL ÖZTÜRK

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Yeni Çorumspor’a taahhüt ettikleri ödemeyi yapmaya devam ettiklerini bu ayki taksit olan 390 bin lirayı kulüp hesabına yatırdıklarını açıkladı. Başkan Aşgın, önceki gece sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımdı Beltaş şirketinin sponsorluk anlaşmasından doğan ödemenin aylık taksidi olan 390 bin lirayı yatırdıklarını gösteren dekontu yayınladı ve altınada ‘Çorumsporumuz zarar görmesin diye susmayı ve sabır yolunu tercih etmiş olmama rağmen haksız ithamlara son vermek için ve taraftar ve hemşehrilerime saygımdan dolayı hakikati açıklamak durumundayım...

31 Mart seçimlerinin hemen öncesinde Mart ayı içerisinde yapılmış olan 2018 - 2019 BELTAŞ Sponsorluk sözleşmesinin gereği seçimlerden sonra büyük bir fedakarlık ve samimiyetle BELTAŞ tarafından harfiyen yerine getirilmiştir. Önceki ayların tüm ödemelerinde olduğu gibi sözleşme gereği her ayın sonunda yapılması gereken Mayıs ayı ödemesi de bugün itibariyle Yeni Çorumsporun hesabına yatırılmıştır. BELTAŞ Sponsorluk anlaşması nedeniyle Yeni Çorumsporumuza gecikmiş tek kuruş borç bulunmamaktadır. Çorumsporumuza 2. ligde üstün muvaffakiyetler diliyorum’ dedi.

Güncelleme Tarihi: 01 Haziran 2019, 14:32