‘Ben bu yola baş koydum’

HALİL ÖZTÜRK

Çorum FK Başkanı Fatih Özcan, Amedspor önünde son dakikalarda kaçan iki puana üzüldüklerini ancak hedeflerinden sapmadıklarını ve sezon sonunda o kupayı Çorum’a getirmek için ellerinden gelenin fazlasını vereceklerini söyledi.

Başkan Özcan, kendi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada maç sonrasında yapılan bireysel eleştirilerin çok yanlış ve haksız olduğunu belirten Özcan taraftarlardan isim vererek yapılan eleştirilerden vazgeçmelerini istedi.

Yollarının uzun ve dikenli olduğunu belirten Özcan ‘ayağını seven bizimle bu dikenli yolu yürümesin’ dedi.

Özcan açıklamasında şu görüşlere yer verdi: ‘Amedspor maçının son dakikalarında yediğimiz golle kaybedilen iki puanın üzüntüsünü sizler gibi bende en derinden yaşıyorum. Gönül isterdiki geriye düştüğümüz karşılaşmada 2-1 öne geçtikten sonra kadro kalitemize yakışacak şekilde üç puanla ayrılalım. Ancak olmayınca olmuyor.

Sevgili dostlar, puan kaybedilen her maçtan sonra vermiş olduğumuz tepkilerinizi anlıyorum. Ancak unutulmamalıdır ki bu çocuklar üç gün arayla maç oynuyorlar. Kısıtlı kadromuza rağmen son sekiz haftada sadece bir kez mağlup oldular.

Yapmış olduğunuz eleştirilere kısmen katılmakla beraber, bazı oyuncular üzerinde yoğunlaşan eleştirilerinizi de asla kabul etmiyorum.Biz bir takımız, kazanılan maçları nasıl takım olarak kazanıyorsak kaybedilen maçlarıda takım olarak kaybediyoruz. Bazı oyuncuların isimleri üzrinde yoğunlaşarak yapılan eleştirilerin bu takıma yarardan çok zarar verdiğini bilmenizi isterim.

Ben bugüne kadar sizlere asla karnımdan konuşmadım. Kalbimden geçen ne ise dilimle onu söyledim. Özellikle kalecimiz Hasan üzerine yapılan eleştirileri asla kabul etmiyorum. Ben diğer kalecilerimize olduğu gibi Hasan’a da sonuna kadar güveniyorum. Lütfen sizlerden rica ediyorum futbolcu ismi vererek yapmış olduğunuz eleştirilerinizden biran önce vazgeçin.

Bizim yolumuz uzun ve dikenli. Ayağını seven lütfen bizimle bu dikenli yolu yürümesin. Oynanmamış 19 maçımız varken karalar bağlayacak değiliz. Daha çok puan kayıplarımız olacak. Şuan puan sıralamasında nerede olduğumuzun hiç bir önemi yok. Önemli olan sezon sonunda nerede olduğumuzdur. Başkanınız olarak şahsım, teknik ekibimiz ve futbolcu kardeşlerimiz sezonu nerede tamamlamamız gerektiğinin bilinci ve inancındayız. İçimizde inancını kaybeden dostlarımız varsa onlarada 2018-19 sezonunu hatırlatmak isteriz.

Ben bu yola baş koydum. Bir kaç mağlubiyet bir kaçta beraberlikle bu yoldan dönecek adam değilim. Teknik ekibimiz ve futbolcu kardeşlerim de benimle birlikte bu yola baş koydular. Bizin o kupayı sezon sonu alıp layık olduğu yere yani siz Çorum FK sevdalılarına getirmek için elimizden gelenin fazlasını yapacağımızdan hiç şüpheniz olmasın.

Son olarak sizlerden ricam, biraz sakin ve sabırlı olmanızdır. Son maçımızı oynayıp devre arasında yapacağımız takviyelerle bu kadronun neleri başardığını göreceksiniz. Bana inanıyor ve güveniyorsanız lütfen inancınızı kaybetmeyiniz. Bizim bir hayalimiz var, biz hayalimizi gerçekleştireceğiz’ dedi.