‘Ben çökersem kulüp çöker’

Yeni Çorumspor Başkanı Fatih Özcan kulübünün kendi omuzlarında gittğini yorulduğunu ancak buna rağmen verdiği sözü yerine getirmek adına mücadeleye devam ettiğini söyledi.

Başkan Özcan dün kulüp binasında düzenlediği basın toplantısında kulübün projeleri çalışmaları ve son gelişmeler hakkında detaylı ve somut açıklamalarda bulundu.

Başkan Özcan ilk bölümünde sosyal sorumluluk projesi kapsamında başlattıkları ‘İster 1 okul ister 1 sınıf hedef 19 bin forma’ kampanyası hakkında bilgiler verdi. Bu projenin Çorumspor’un geleceği adına son derece önekli olduğunu belirten Başkan Özcan ‘ Memleket takımını sevmek zordur sevdalanmak daha da zordur. Beşiktan mezara kadar sevdalandırmak için çocuklarımıza Çorumspor sevgisini aşılamak bu memlekette yaşayan tüm Çorumluların önce Çorumspor sonra diğer kulüplere gönül verebelirler. Yüreklerinin ve gönüllerinin en iyi köşesinde Çorumspor olması lazım. Bunuda aşılamanın yolu küçük kardeşlerimize dokunmaktan geçiyor.

Bunu hayata geçirmek için en uygun projeyi forma ile yapabileceğimize karar verdik. 19 bin çocuğu ulaşmayı hedefliyoruz ve buna ulaşacağımıza inanıyorum. Kulübümüzün orjinal formalarını ulaşakadan kimseyi rencide etmeden formaya kavuşturmak istedik.

‘Bu projenin değeri 10-15 yıl sonra anlaşılacak’

Bir taşla üç kuş vurmamız gerekiyordu. Hem kulüp hem katkı veren firmaların hemde bu formaları ulaştıracağımızın çocukların mutlu olması gerekiyordu. Bu formaların kulübe maliyeti 35 liradır. Kulüp olarak 99 liradan satıyoruz. Kulübe 65 lira kalıyor. Sipariş verenler kulüple temasa geçiyor arkadaşlar gidiyor faturayı kesiyor firma ücreti banka hesabına yatırıyor bizde firmaya sipariş veriyoruz.

Kulübün maddi sıkıntıları nedeni ile hayata geçirdiğimiz bir proje değil. Yeni Çorumspor markası kurumsallaşma yolunda önemli adımlar atıyoruz ve marka oluyoruz. Bu sayıya ulaşılmasa bile maliyet fiyatına bu formaları biz yine tamamlayacağız. Minik yavrularımıza formalar dağıtıldığında yaşanacak sevinç bizim içik çok daha önemli. Bizim bu porjede gönül projesidir.

‘Süper Lig ateşini çocuklarda yakmak istiyoruz’

Biz Süper Ligi hedefliyoruz ancak şehir bu hedefe ne kadar hazır. Bu gerçekten çok önemli. Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’dan yaktığı ateş gibi bizde ilkokullarımızdaki yavrularımızla ateşlemek istiyoruz. Bu çocuklar 10 yıl sonra Çorumspor sevgisini aşılağıdımızda gelecek daha sağlam temeller üzerine oturacaktır. Bu yüzden tüm Çorumluların bu projelerine destek istiyorum.

‘Benim Çorumspor sevdamı Babam başlattı’

Ben babam sayesinde 7-8 yaşında stada giderek Çorumspor sevdalısı oldum. Bizlerde çocuklarımızın yavrularımızın gönlüne dokunmak ve Çorum ve Çorumspor sevdası taşıyan bir nesil yetiştirmek istiyoruz. Ben bugüne kadar hiç para isteyen bir başkan olmadım bundan sonrada olmayacağım. Ben proje ortaya koyuyorum Çorum’un bunları sahiplenmesini istiyorum.

‘Katkı verenlere teşekkür devamını bekliyoruz’

Şu ana kadar 919 forma satışı gerçekleşti. Kampanyaya destek veren Topuzlar Tekstil, Greyder, Akgönül Gıda, milli futbolcumuz İrfan Can Kahveci, Çorum Belediyesi, Emek Lokantası, Ayka Enerji ve son olarakta Quqa Cafe’ye teşekkür ediyorum. Dışardan bakınca her şey toz pembe görünüyor fakat hiçde öyle değil. Mali olarak tüm yük yine benim omuzlarımda. Bu yıl ne kadar harcağıdımı açıklamayacağım gelen yönetim kendileri görürler. Bugün kazandığımız bir maçın en düşük maliyeti 100-110 bin lira. Son Şanlı Urfa maçının maliyeti 150 bin lira. İddaa’dan gelen ortalama rakam 50 bin lira ama bizim harcadığımız iki üç katı. BELTAŞ sporsorluğundan geçtiğimiz ay 260 bin lira aldık. Kalan 1 milyon 200 bin lirayı Ocak, Şubat ve Mart aylarında taksitler halinde alacağız. Sitem etmiyorum çünki Belediyemizin mali duruma ortada. Bu süreçte ekonomik olarak başka bir gelirimiz yok ve imkanlarımız ölçüsünde götürmeye çalışıyorum.

‘Canlı yayın için görüntüler hazırlanıyor’

Maçları canlı yayınladığımız Tarım Türk TV ile en az bin abone üzerinden anlaşma yaptık. Son Urfa maçını 350 kişi izledi geri kalan üyelerin ücretini kulüpten değil ben kendim karşıladım. Burdaki amacımız gurbetteki Çorumluların memleketlerinin takımlarını izlemeleri ve sahiplenmeleri. Bin üyenin üzerine çıktığımız zaman kulüp kar payı elde edecek. Maç izlenmesi için sıkıntı yaşanıyor. Bunun çalışması yapılıyor görüntülü olarak nasıl izlenebileceği üye nasıl olunabileceği kulüp hesaplarından yayınlanacak. Pahalı diyenlere sesleniyorum üç kişi üçer lira vererek birlikte maçı izleyebilirler.

‘Bütün yük benim omuzlarımda’

Bütün yük benim omuzlarımda ancak bende bir insanım ve bu yükü bu şekilde götürmem mümkün değil. Şunu görüyorumki ben çökersem kulüp çöker. Benim enerjimin bitmemesi için kulübe destek olunması lazım Benim tek derdim Çorumspor’un yarınlarını sağlam temeller üzerine inşa etmek. Daha yapacağımız çok şey var. Her şey benim sırtımdan dönüyor öylede devam edecek gibi. Ben bir söz verdim onu yerne getirmeye çalışıyorum. Öl söz verme öl sözünden dönme’yi yerine getirmeye çalışıyorum. Bu takımı 1. lige Süper Lige çıkaracağım demiştim inşallah bunuda başaracağız. Çorumspor’u Süper Lige çıkartan başkan olmak istiyorum.

‘Manisa maçının skorundan daha çok camia olarak vereceğimiz tepki önemli’

Manisa Futbol ile oynayacakları maçla ilgili fazla konuşmak istemiyorum. Benim için bu maçta alınacak sonuçtan çok göstereceğimiz performans çok önemli. Bende bugünden itibaren kampa girdim. Takımla birlikte yönetim olarak onların yanında olacağız. Bu maç yönetim olarak bizimde hangi noktada olduğumuzu göstermesi açısından çok önemli. Büyük camianın vereceği tepki çok önemli. Bu maçta futbol kültürüne sahip bir kent olmamız için önemli. Çorum şu anda futbol kültürüne sahip değil. Tekrar eski günlere dönmek için elimizden gelen çabayı gösterdik ve göstermeye devam ediyoruz. Maçlar sadece sahada kazanılmıyor. Hem şehir, hem takım, hem yönetim hem basın hem taraftar aynı hırs ve azimle hazırlanırsa burda cehennemi yaşatırız diye inanıyorum. İlerleyen yıllarda Çorum bir futbol şehri dedirteceğim. Şu anda futbol şehri olmaya aday diyebiliriz.

Doğalgaz ve elektrik faturalarından proje uygulanacak. Belediye’nin su faturalarına buna yasal olmadığı için karşı çıktığına inanıyorum. Ahmet Ahlatcı projeyi takip ettiğini ve sürecin devam ettiğini söyledi. Yasal süreç tamamlandıktan sonra Çorumlularında vereceği destekle bu projenin hayata geçeceğine ve kulübün sabit bir gelire kavuşacağına inanıyorum.

Güncelleme Tarihi: 14 Kasım 2019, 19:14