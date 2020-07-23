Berat Ali Genç Pendik’de kaldı

HARUN AKKAYA

İki dönem Çorum FK formasını giyen Berat Ali Genç yeni sezon içinde Pendikspor ile anlaştı.

1993 Akyazı doğumlu Berat Ali genç Sakaryaspor alt yapısında oynadıktan sonra ilk olarak 2015-16 sezonunda Çorum FK formasını giymiş geçen sezonda ilk yarıda kırmızı siyahlı takım adına mücadele etmişti.

Devre arasında ailevi gerekçeleri nedeni ile ayrılmak isteyen Berat Ali Genç ikinci yarıda Pendikspor formasını giymişti. Tecrübeli futbolcu yeni sezon için Pendikspor ile yeniden anlaştı.

Çorum FK’nın yeni sezondaki muhtemel rakibi olan Pendikspor kadrosunda bulunan Ömercan Sokullu, Fatih Cerlek, Emre Aydın, Salim İyik, Mehmet Cinpir ve Erdinç Çepoğlu ile yeniden anlaştı.